Samsun'da 'Cumhur İttifakı' Büyükşehir ve 15 İlçeyi Kazandı, 3 İlçe El Değiştirdi

SAMSUN'da yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere giren AK Parti
büyükşehir belediyesi ve 13 ilçe belediyesini, MHP
ise 2 ilçe belediyesini kazandı. Millet İttifakı olarak seçime giren CHP
ve İYİ Parti
ise 1'er ilçede belediye kazandı. Samsun
'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere giren AK Parti büyükşehir belediyesi ve 13 ilçe belediyesini, MHP ise 2 ilçe belediyesini kazandı. Millet İttifakı olarak seçime giren CHP ile İYİ Parti ise 1'er belediyeyi kazandı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğuna Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li aday Mustafa Demir
otururken, ikinci sırada ise Millet İttifakı'nın adayı İYİ Partili Hayati Tekin
yer aldı.
3 İLÇE EL DEĞİŞTİRDİ İlkadım
ilçesinde İYİ Parti'li Necattin Demirtaş
mevcut başkan olan AK Parti'li Erdoğan Tok
'a karşı kazanarak yeni belediye başkanı seçildi. Atakum
ilçesinde de değişiklik yaşandı. AK Parti'nin elinde olan Atakum ilçesini AK Parti'li Zihni Şahin
'e karşı CHP'li Cemil Deveci
kazandı. AK Parti'nin elinde bulunan Alaçam
ilçe belediyesini ise Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime giren MHP'li İlyas Acar
kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Samsun'da kazanan belediye başkanları işe şöyle;
AK Parti:
Büyükşehir: Mustafa Demir Canik
: İbrahim Sandıkçı Tekkeköy
: Hasan Togar Çarşamba
: Halit Doğan Terme
: Ali Kılıç Salıpazarı
: Halil Akgül Ayvacık
: Halil Kalaycı Ladik
: Nurhan Yapıcı Özel Kavak
: İbrahim Sarıcaoğlu Havza
: Sebahattin Özdemir Vezirköprü
: İbrahim Sadık Edis
Ondokuzmayıs: Osman Topaloğlu Bafra
: Hamit Kılıç Yakakent
: Hüseyin Kıyma
MHP Asarcık
: Şerif Kılağuz
Alaçam: İlyas Acar
CHP
Atakum: Cemil Deveci
İYİ Parti:
İlkadım: Necattin Demirtaş
- Samsun
MHP, AK Parti, Samsun, Politika
Kaynak: DHA