Samsun'da "Darbeturks" Operasyonu

Samsun
'da düzenlenen ve "darbeturks" adı verilen operasyonda, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
Şubesi ekipleri, "darbeturks.com" internet sitesinde çeşitli banka ve kurumların sahte web sayfasını hazırlayanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Banka ve çeşitli kurumların sahte sitelerine giren vatandaşların kimlik ve kredi kartı bilgilerinin kopyalandığını belirleyen ekipler, siteyi yöneten şüphelilerin yakalanması için "darbeturks" adı verilen operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, F.Ü'yü (20) Zeytinlik
Mahallesi'nde, R.K'yi (20) ise Kale
Mahallesi'ndeki iş yerinde gözaltına aldı.
Emniyete götürülen zanlıların dijital materyallerine de el konuldu.
Siber Suçlarla Mücadele,Samsun
11 Aralık 2018 Salı 21:06