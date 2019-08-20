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Samsun'da darp ve gasp iddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi dövüp çantasını zorla aldıkları ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

20.08.2019 18:06 Samsun'da darp ve gasp iddiası
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi dövüp çantasını zorla aldıkları ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Kale Mahallesi Fuar Caddesi'ndeki otoparkın karşısında otomobilde oturan K.A'nın, yanına gelen Y.K. (17), Ö.T. (17) ve H.A. (17) tarafından dövülüp aracındaki çantasının zorla alındığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Polislerce gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu 3 kişi yakalanıp Çocuk Şubesine götürüldü.
Zanlılar, polisteki işlemlerin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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