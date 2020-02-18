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Samsun'da darp ve polise hakaret şüphelisi 2 kadından biri tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir kadını darbedip polis memuruna hakarette bulunduğu öne sürülen 2 kadından biri tutuklandı.

18.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:18Samsun'da darp ve polise hakaret şüphelisi 2 kadından biri tutuklandı
'un ilçesinde, bir kadını darbedip polis memuruna hakarette bulunduğu öne sürülen 2 kadından biri tutuklandı.
İddiaya göre, bıçakla yaralama sonucu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan H.Y.D'yi ziyarete gelen kız arkadaşı Ç.Y. erkek arkadaşını görmeye gelen kadınlar T.K. ve E.Ö. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine T.K. ve E.Ö, Ç.Y'yi darbetti.
Bıçakla yaralama olayının soruşturması için hastanede bulunan Asayiş Şubesinde görevli polis memuru, olaya müdahale ederek Ç.Y'yi H.Y.D'nin odasına aldı.
Kapıyı zorlayarak içeri girmek isteyen T.K. ve E.Ö, kendilerine müdahale eden polis memuruna, "Seni bu şehirde yaşatmayacağız, seni sokakta gezdirmeyeceğiz." diyerek tehdit ve hakaret etti.
Polis memuru ve Ç.Y'nin şikayeti üzerine Cinayet Bürosu ekipleri, T.K. ve E.Ö'yü, "görevli memura mukavemet, tehdit ve hakaret ile darp" suçlarından gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
T.K'nin 34, E.Ö'nün ise 17 suç kaydı olduğu tespit edildi.

İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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