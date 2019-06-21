21.06.2019 14:09
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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Samsun

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile ilgili alınan istihbari bilgiler doğrultusunda düzenledikleri operasyonda Irak uyruklu A.K.H.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Polisteki işlemleri tamamlanan A.K.H. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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