Haberler » 3. Sayfa » - Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

- Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

- Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltıSAMSUN - Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

16.10.2019 00:03
- Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
SAMSUN - Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesinde 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Irak uyruklu 2 ayrı kardeşler olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda dijital envantellere incelenmek üzere el konuydu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:51 Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
00:49 Buzağıyı kurtarmak için girdikleri çukurda metan gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
00:47 Polisi şehit eden alkollü sürücü adliyeye sevk edildi
00:46 Sis kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı
00:45 Bursa'da sis faciası: 1 ölü 2 yaralı
00:40 Konya'da silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı
00:39 Tırmanarak 3 evi soyan şahıslar kamerada
16.10.2019 01:12:00