Samsun'da Deaş Operasyonunda Gözaltı Sayısı 8'e Çıktı

Samsun
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyrukluların sayısı 8'e çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM
) Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım
ve Canik
ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile ilgili bazı adreslere operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında olayla ilgili 5'i Irak
uyruklu, 1'i Ürdün
uyruklu 6 zanlıyı gözaltına almıştı. Soruşturmayı derinleştiren TEM Şube Müdürlüğü ekipleri Irak uyruklu 2 şahsı daha gözaltına aldı ve gözaltı sayısı 8'e yükseldi.
TEM Şube Müdürlüğündeki 8 zanlı gözaltı sürelerinin uzatılması için Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemece ek gözaltı verilen 8 DEAŞ şüphelisi daha sonra yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Samsun
Kaynak: İHA