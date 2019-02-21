Samsun'da Deaş Şüphelisi 8 Yabancı Serbest

Samsun
'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si mahkemece adli kontrol şartıyla, 6'sı ise savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM
) Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım
ve Canik
ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile ilgili bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında olayla ilgili 7'si Irak
ve 1'i Ürdün
uyruklu toplam 8 zanlı gözaltına alındı.
TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 8 DEAŞ şüphelisi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 1'i Ürdün ve 5'i Iraklı 6 DEAŞ şüphelisi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 Irak uyruklu şüpheli ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Samsun, 3. Sayfa
Kaynak: İHA