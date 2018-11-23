Samsun'da Deaş'tan 1 Iraklı Tutuklandı

Samsun
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak
uyruklu 1 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım
ilçesi Zeytinlik
Mahallesi'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptıkları operasyonda Irak uyruklu Jalal Ashour F. ile Husam Rasheed H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Jalal Ashour F. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, Husam Rasheed H. ise sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Samsun