20.06.2019 14:17
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Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişiye adli kontrol

Samsun

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 1 şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanIrakuyruklu 1 şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay,Atakumilçesinde bu sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göreSamsun Emniyet MüdürlüğüTerörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile ilgili alınan istihbari bilgiler doğrultusunda düzenledikleri operasyonda Irak uyruklu M.H.M.M.'yi gözaltına aldı. Gözaltına altına alınan zanlı sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Polisteki sorgulanması tamamlanan M.H.M.M. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Iraklı DEAŞ şüphelisi mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.H.M.M.'nin Irak'ta bombalı saldırıda sol ayağının koptuğu ve ailesini de bu bombalı saldırıda kaybettiği öğrenildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Irak,Samsun,3. Sayfa

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