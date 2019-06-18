18.06.2019 11:07
Haberler»3. Sayfa » Haber

Samsun'da DEAŞ'tan 1 şahsa gözaltı

Samsun

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bu sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile ilgili alınan istihbari bilgiler doğrultusunda düzenledikleri operasyonda Irak uyruklu M.H.M.M.'yi gözaltına aldı. Gözaltına altına alınan zanlı sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:06 Samsun'da DEAŞ'tan 1 şahsa gözaltı
11:06 Piraziz'de şüpheli ölüm
11:04 Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
11:04 Hindistan'da sıcaklar yüzünden 2 günde 78 ölüm
10:59 Yangın merdiveninde mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı
10:58 Elektrikli bisiklet sürücüsü tırın altında can verdi
10:57 Telefon dolandırıcıları tutuklandı