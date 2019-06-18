Samsun'da DEAŞ'tan 1 şahsa gözaltı

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bu sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile ilgili alınan istihbari bilgiler doğrultusunda düzenledikleri operasyonda Irak uyruklu M.H.M.M.'yi gözaltına aldı. Gözaltına altına alınan zanlı sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA