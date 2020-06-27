Samsun'da DEAŞ'tan 11 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 11 kişi gözaltı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edildi.

Samsun'da DEAŞ'tan 11 kişi adliyeye sevk edildi
27.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:28
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 11 kişi gözaltı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yaptıkları koordineli çalışmalarda açık kimlik ve adresleri tespit edilen Irak uyruklu 13 kişiye yönelik İlkadım ilçesinde 9, Canik ilçesinde 1 ve Atakum ilçesinde ise 1 olmak üzere 11 adrese 4 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Irak uyruklu 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 12 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. 1 kişi sorgusunun tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, 4 günlük gözaltı süresi dolan 11 kişi ise gözaltı sürelerinin uzatılması için bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. DEAŞ şüphelilerin gözaltı süresinin çıkarılacakları nöbetçi mahkemece 4 gün daha uzatılarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne geri götüreceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Yaşam
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Son Dakika: ÖSYM, YKS’de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı Güncel
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Dünya
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Güncel
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye’yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl’de vatandaşlar Müge Anlı’ya çağrı yaptı Yaşam
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Haberler››3. Sayfa››Samsun'da DEAŞ'tan 11 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:40: Yangında 5 ev, 5 ahır ve samanlıklar yanarak kül oldu - Haberler 00:38: Nevşehir'de arabalı sinema keyfi devam ediyor - Haberler 00:31: Sarıyer'de kamyon şarampole uçtu: 2 yaralı - Haberler 00:18: Bursa'da korku dolu saatler...Çiçekçi dükkanı alevlere teslim oldu - Haberler 00:15: 27 Haziran 2020 Haberleri - Haberler 00:13: Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu - Haberler 23:21: Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti - Haberler 16:51: 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 15:45: Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 12:53: Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı