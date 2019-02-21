Samsun'da Deaş'tan 8 Yabancı Uyruklu Şahıs Adliyede

Kaynak: İHA

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 yabancı uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ve Canik ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile ilgili bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında olayla ilgili 7'si Irak ve 1'i Ürdün uyruklu toplam 8 zanlı gözaltına alındı.TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 8 DEAŞ şüphelisi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN