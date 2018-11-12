Samsun'da Deaş Zanlısı Iraklıya Adli Kontrol

Samsun
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak
uyruklu 1 şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda Irak uyruklu Taha M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Iraklı şahıs, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Iraklı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Samsun
12 Kasım 2018 Pazartesi 18:02