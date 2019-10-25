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Samsun'da denetimli serbestlik personelinden kan bağışı

Samsun'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.

25.10.2019 14:34Samsun'da denetimli serbestlik personelinden kan bağışı
Samsun'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Türk Kızılay Kan Merkezi iş birliğiyle, kurum binasında kurulan stantlarda kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'a destek olmak ve kan bağışında farkındalığı arttırmak istediklerini belirtti.
Kılıç, kan bağışının önemine işaret ederek, "Kan bağışı çok önemli, kan her zaman ihtiyaç duyulan bir şey. Her zaman bizim ve bir yakınımızın ihtiyacı olabilir. Kan bağışında bulunacak herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Denetimli Serbestlik Müdürü Şaziye Ateş de her yıl geleneksel hale getirdikleri kan bağışı kampanyasıyla diğer kurumlara örnek olduklarını dile getirdi.
Cumhuriyet Savcısı Ümit Şafak Koçak'ın da katıldığı programda denetimli serbestlik personeli kan bağışında bulundu.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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