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Samsun'da Deneyap Teknoloji Atölyesi açılacak

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, 50 bin teknoloji yıldızı yetiştirme hedeflerine adım adım ilerlediklerini söyledi.

19.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:20 Samsun'da Deneyap Teknoloji Atölyesi açılacak
Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, 50 bin teknoloji yıldızı yetiştirme hedeflerine adım adım ilerlediklerini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Gençlik ve Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması sonucu başlatılan projeyle Türkiye çapında 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulması amaçlanıyor.
Kökçam, Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, 'daki okul müdürlerine bilgi verdi.
Deneyap Türkiye'nin yeni aşamasına ilişkin çağrıda bulunan Kökçam, "50 bin teknoloji yıldızı yetiştirme hedefimize adım adım ilerliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'nin kahramanı olacak öğrencilerimizi Samsun'da gerçekleştirilecek seçme sınavına başvurmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
Kökçam, Deneyap Teknoloji Atölyelerine katılmak için son başvuru tarihinin 6 Ocak 2020, sınav tarihinin ise 9 Şubat 2020 olduğunu dile getirdi.
Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere 3 yıl boyunca ücretsiz robotik kodlama, elektronik programlama, yapay zeka, siber güvenlik, nanoteknoloji gibi alanlarda eğitim verilmesinin planlandığını aktaran Kökçam, şunları kaydetti:
"Ayrıca öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı ve eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Programa katılan öğrenciler hem temel teknoloji yetkinlikleri kazanma hem de özel ilgi alanlarında derinleşme imkanı elde edecek."
Kökçam, atölye programlarının ortaokul düzeyinde 4 ve 5, lise düzeyinde ise 8, 9 ve hazırlık sınıflarında eğitim gören öğrencilere hitap ettiğini belirtti.
Deneyap Teknoloji Atölyelerine öğrenci kabulünün iki aşamalı seçme süreci sonunda yapılacağını aktaran Kökçam, "Sürecin ilk aşaması olan yazılı seçme sınavı, Atatürk Üniversitesi iş birliği ile 18 ilde 9 Şubat 2020'de gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgiye 'www.deneyapturkiye.org internet' adresinden ulaşılabilmektedir." diye konuştu.

Türkiye, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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