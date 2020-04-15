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Samsun'da denizde ceset bulundu

Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu.

15.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:04
Samsun'da denizde ceset bulundu
Samsun 'da denizde erkek cesedi bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde deniz kenarında köpeğini gezdiren bir vatandaş denizin içinde kıyıya vurmuş bir ceset fark edince olayı 112'ye bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler cesedi denizden kumsala çıkardı.

Polis yaptığı araştırma sonucu cesedin 66 yaşındaki Metin Çelik'e ait olduğunu tespit etti. Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de ikamet ettiği ve gece bilinmeyen bir saatte evinden ayrıldığı öğrenilen Metin Çelik'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Atakum, Samsun, 3. Sayfa
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