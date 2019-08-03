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Samsun'da denize giren genç boğuldu

Samsun'un Yakakent ilçesinde, denize giren genç boğuldu.

03.08.2019 15:47 Samsun'da denize giren genç boğuldu
Samsun'un Yakakent ilçesinde, denize giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Çam Gölü mevkisinde yakınları ile denize giren Murat Kılçık (26), bir anda gözden kayboldu.
Kılçık'ın yakınlarının çığlıklarını duyan bölgedeki bir kafenin işletmecisi Fikri Aydın (28), yaklaşık bir saatlik arama sonucunda Kılçık'ı denizde bularak kıyıya çıkardı.
Bilinci kapalı şekilde sudan çıkarılan Kılçık'a, ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı.
Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan Kılçık, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kılçık'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yakakent, Samsun, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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