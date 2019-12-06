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Samsun'da Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Anne fısıltıları, ninniler" konseri verdi

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 19 Mayıs Akşamları etkinlikleri kapsamında "Anne fısıltıları ninniler" konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

06.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:36Samsun'da Devlet Klasik Türk Müziği Korosu
Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 19 Mayıs Akşamları etkinlikleri kapsamında " fısıltıları ninniler" konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda gerçekleştirilen ve Türkçe, Arapça, Rusça, Fransızca, Ermenice, Almanca, Lazca, İbranice ve Çerkezce ninniler, halk müziği ve sanat müziği ezgileri ile seslendirildi.
Konserde Fatih Çavuşoğlu, Nazan Saral, Özge Altıntaş Özcan, Özlem Acar ses sanatçısı, Metin Aksu, Tülin Güven, Ahmet Abrur, Ayça Arın, Dilan Gönül, İskender Gezginci de saz sanatçıları olarak yer aldı.
Ayşegül Keleşler, Çağatay Demirezen, Mert Karacan, Mustafa Öcal, Nesren Kanşat, Rahşan Erdoğan Yılmaz, Yasemin Seçkin, Yusuf Teşni'nin konuk sanatçı olduğu konserde sunuculuğu Buğra Genç, konserin proje danışmanlığını Nazan Saral, şefliğini ise Nihat Gönül üstlendi.
Tek bölümden oluşan konser izleyenlerin beğenisini kazandı.

19 Mayıs, Samsun, Anne, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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