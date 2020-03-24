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Samsun'da doktoru darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde doktoru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

24.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:24
Samsun'da doktoru darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı
Samsun 'un İlkadım ilçesinde doktoru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.
İddiaya göre, 17 yaşındaki D.A. parmağını kapıya sıkıştırması şikayetiyle kuzeni Gamze K. (19) ve iki yakınıyla Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisine gitti.
Travma bölümünde görevli sekreter, içeri giren D.A. ve yanındaki kişileri, koronavirüs nedeniyle uyararak, hasta haricindekilerin dışarı çıkmasını istedi.
Burada yaşayan tartışmanın ardından D.A, muayene için parmağına dokunan pratisyen hekim Z.K'ye, "Canımı yakıyorsun, ne biçim doktorsun, sen doktur musun?" diyerek söylendi.
Bu sırada Z.K. ve Gamze K, kendilerine sözle karşılık veren doktoru, muayene masası ve duvar arasına sıkıştırıp darbetmeye başladı.
Darbedilen doktor beyaz kod vererek olay yerine polis ekiplerini çağırdı.
Tedavisi tamamlanan D.A. ve Gamze K, götürüldükleri İlyasköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Gamze K, "kasten yaralama ve hakaret" suçundan tutuklandı.
D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Devlet Hastanesi, İlkadım, Samsun, Güncel

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