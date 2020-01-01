Haberler » 3. Sayfa » Samsun'da dolmuş takla attı: 3 yaralı - Haberler

Samsun'da dolmuş takla attı: 3 yaralı

Samsun'da yoldan çıkar dolmuşun takla atarak yuvarlanıp alt yola devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

01.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:35 Samsun'da dolmuş takla attı: 3 yaralı
'da yoldan çıkar dolmuşun takla atarak yuvarlanıp alt yola devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde sabah saat 07.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uğur Genez idaresindeki 55 D 1035 plakalı 3 nolu dolmuş, yağmurdan yolun kaygan oluşundan dolayı rampa aşağı inerken Ertan Sokak'tan kayarak yoldan çıkıp Kızılcıkdibi Sokağa takla atarak devrildi. Kazada, araç sürücüsü Uğur Genez ile yolculardan Ferhat Can (20) ve Gamze Saraç (21) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:32   Kosova'da 2020, havai fişek gösterisiyle karşılandı - Haberler
10:31   Times Meydanı'nda 2020 çoşkusu - Haberler
10:31   Bakan Akar'dan yeni yılın ilk saatlerinde Mehmetçiğe ziyaret - Haberler
10:26   Papa Francis, elini bırakmayan kadına tepki gösterdi - Haberler
10:17   Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un su sorunu için devreye girdi - Haberler
09:43   Elini bırakmayan kadın, Papa'ya kameralar önünde zor anlar yaşattı - Haberler
09:27   Evde temizlik yaparken düşen kadın neredeyse parmağından olacaktı - Haberler
09:01   Alkollü araç kullanırken yakalanan şahıs, "Ben Türk delikanlısıyım" dedi ve aracıyla kaçtı - Haberler
08:06   Son dakika: Ankara'da apartman yangını: 4 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
1.01.2020 10:43:45