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Samsun'da "drift" yapan sürücüye 6 bin lira para cezası

Samsun'un Bafra ilçesinde, "drift" yapan sürücüye para cezası uygulanmasının yanı sıra ehliyetine de 2 ay boyunca el konuldu.

27.07.2019 18:11 Samsun'da
Samsun'un Bafra ilçesinde, "drift" yapan sürücüye para cezası uygulanmasının yanı sıra ehliyetine de 2 ay boyunca el konuldu. Polis ekibinin cezai işlem uyguladığı sırada çıkan arbede nedeniyle alkollü bir kişi de gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi Sanayi Sitesi girişinde drift yapan 55 BM 009 plakalı otomobili bir akaryakıt istasyonunda durduran trafik polisleri, sürücü O.Ö'ye 6 bin lira para cezası uygulayarak, ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu.
Cezai işlem sırasında akaryakıt istasyonundaki M.Ç. isimli kişi trafik polisleri ile tartışarak taşkınlık yaptı. Polisler M.Ç'yi engellemeye çalışırken, çevredekilerin de olaya karışması ile arbede yaşandı.
Olay yerine gelen takviye ekipler, alkollü olduğu belirlenen M.Ç'yi gözaltına aldı.

Samsun, Bafra, Güncel

Kaynak: AA

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