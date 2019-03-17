Samsun'da Düğünde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Samsun
'un Asarcık
ilçesinde düğünde çıkan bıçaklı kavgada, damadın annesi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, MHP Asarcık
İlçe Başkanı Hasan Demirci
'nin oğlu Adem Demirci
'nin düğününde, henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgayı ayırmak için müdahale eden damat Adem Demirci
'yi gören anne Satı Demirci, oğlunu kavgadan ayırmak için yanına gittiği sırada bıçakla yaralandı. Anne
Demirci, haber verilmesi üzerine salona gelen 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Kavak
Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden otomobille kaçan şüpheli G.S, Canik
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince kent merkezinde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, Asayiş Şubesi Cinayet Bürosuna götürüldü.
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Kaynak: AA