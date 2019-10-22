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Samsun'da eczaneden hırsızlık iddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde eczaneden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.10.2019 13:36Samsun'da eczaneden hırsızlık iddiası
Samsun'un İlkadım ilçesinde eczaneden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 22 Eylül'de Liman Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde bir eczaneden dizüstü bilgisayar, bir miktar para ile diş macunu çalındığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Çevredeki güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli Y.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım, Samsun, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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