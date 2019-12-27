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Samsun'da eğlence mekanlarında sahte ve kaçak içki denetimi

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki denetimi gerçekleştirdi.

27.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:42 Samsun'da eğlence mekanlarında sahte ve kaçak içki denetimi
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki denetimi gerçekleştirdi.

Yaklaşan yılbaşı nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay öncülüğünde Atakum ilçesindeki eğlence merkezlerine yönelik çalışma yapıldı.

Denetimlerde, eğlence merkezlerinin yanı sıra içki satışı yapan iş yerlerinde de sahte ve kaçak içki kontrolleri yapıldı.
Bandrolleri kontrol edilen işletmelerdeki içki şişelerinden şüpheli bulunanlardan numune alındı.

İş yerlerinin ruhsatları ve faturaların da incelendiği denetimler, yılbaşına kadar devam edecek.

Ay, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, Samsun ve ilçelerinde 454 alkol satılan, 153 de tüketilen işletme bulunduğunu söyledi.
Yeni yıla girerken vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Ay, tüketicilerin olumsuz gördükleri durumları Alo 174 Gıda Hattı'na ihbarda bulunmalarını istedi.

Bayram Ay, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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