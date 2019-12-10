Samsun'da emekli banka müdürü ölü bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde emekli banka müdürü ölü bulundu.

Çakırlar Mahallesi Çakırlar Korusu önünde yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, söz konusu kişinin öldüğünü belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri yürüttükleri çalışmada, hayatını kaybeden kişinin emekli banka müdürü Necati Cantürk (71) olduğunu tespit etti.

Cantürk'ün cansız bedeni, olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA