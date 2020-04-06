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Samsun'da emniyet mensupları koronavirüs tedbirlerine uyarak şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı

Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla beraberindeki emniyet mensuplarıyla maske ve eldiven takıp sosyal mesafe kuralına uyarak şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

06.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:10
Samsun'da emniyet mensupları koronavirüs tedbirlerine uyarak şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı
Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla beraberindeki emniyet mensuplarıyla maske ve eldiven takıp sosyal mesafe kuralına uyarak şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü, Asri Mezarlık'taki şehit anıtında tören düzenledi.
Kısıtlı kadroyla şehitliğe gelen emniyet mensuplarına maske ve eldiven verilerek kolonya ikram edildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Urhal, şehitliğe çelenk bıraktı.
Anı defterini imzalayan Urhal, yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir araya geldiklerini söyledi.
Nice tehlikelere göğüs germiş ve gerektiğinde bu uğurda canını bile vermekten çekinmeyen bir teşkilatın mensupları olarak şehitlerin feragat ve fedakarlıklarını büyük bir gururla yüreklerinde taşıdıklarını belirten Urhal, şöyle devam etti:
"Uğruna can verdiğiniz değerleri, kıymetli emanetlerinizi sonsuza dek yaşatmak ve sahip çıkmak bizlerin en kutsal görevidir. Bu vesileyle, halen görevleri başında gece gündüz demeden fedakarlık ve özveriyle çalışan personelimizin, emeklerini hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz emekli teşkilat mensuplarımızın, kahraman gazilerimizin ve şehitlerimizin bizlere emanet ettiği ailelerinin Polis Haftası'nı kutluyor, vatanı ve milleti için hiç düşünmeden canını feda eden siz aziz şehitlerimizin önünde saygı, minnet ve şükranla eğiliyoruz."
Konuşmaların ardından şehitler için dua okundu.
Maske ve eldiven takarak sosyal mesafe kuralına uyan Urhal ve beraberindeki emniyet mensupları, daha sonra şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Kaynak: AA

Etiketler: Polis Haftası, Ömer Urhal, Polis, Güncel
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