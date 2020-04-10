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Samsun'da Emniyet mensupları koronavirüs tedbirlerine uyarak Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

Samsun'da Emniyet mensupları, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla maske ve eldiven takıp sosyal mesafe kuralına uyarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

10.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:48
Samsun'da Emniyet mensupları koronavirüs tedbirlerine uyarak Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı
Samsun 'da Emniyet mensupları, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla maske ve eldiven takıp sosyal mesafe kuralına uyarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

10 Nisan Polis Haftası kapsamında Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.
Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, anıta çelenk bıraktı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Urhal, mazisi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda olduklarını söyledi.
Urhal, kurulduğu günden bu yana devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyetler karşısında devleti, milleti ve şanlı bayrağı uğruna gerektiğinde canını feda ederek şehit olmayı yüce paye sayan Türk Polis Teşkilatının bu kutsal görevi, bundan sonra da aynı inanç ve özveriyle yerine getireceklerini vurguladı.
Urhal, "Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı çıkabilecek terör örgütleri ile suç örgütlerine karşı bütün gücümüzle mücadele edeceğimize ve kanunların bize verdiği görevleri en iyi şekilde yerine getireceğimize söz veriyor, bu vatan uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Türk Polis Teşkilatının birer ferdi olarak manevi huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz." dedi.
Törene katılan emniyet mensupların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske ile eldiven taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlemlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Polis, Güncel
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