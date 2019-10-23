Haberler » Güncel » Samsun'da enerji santraline hayır mitingi düzenlendi

Samsun'da enerji santraline hayır mitingi düzenlendi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde "Biyokütle enerji santraline hayır" mitingi düzenlendi.

23.10.2019 19:06Samsun'da enerji santraline hayır mitingi düzenlendi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde "Biyokütle enerji santraline hayır" mitingi düzenlendi.
Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu ve Samsun ve Çevre Platformunca Abdullahpaşa Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlar, santrale hayır dövizleri taşıdı.
Mitinge katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Çarşamba Ovası'nın 2017 yılında büyük ova olarak ilan edildiğini söyledi.
Büyük ovalarda tarımsal üretim dışında hiçbir çalışma yapılamayacağını iddia eden Karaca, böylesi büyük ovalara çivi dahi çakılamayacağını savundu.
Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta ise Tekkeköy ilçesinin Türkiye'nin havası en kirli yeri olduğunu ileri sürdü.
Mitinge katılanlar, konuşmaların ardından dağıldı.

Çarşamba, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:52 Beşiktaş-Braga maçına doğru - Pedro Rebocho
20:52 Spor ricardo sa pinto kazanmak için elimizden geleni yapacağız
20:52 Braga, beşiktaş maçına hazır
20:52 Spor wolfsberger başakşehir hazırlıklarını tamamladı
20:50 BM raportöründen "İsrail'in Filistin işgali" açıklaması
20:48 Adnan Oktar organize suç örgütü davası
20:45 Trump'tan Türkiye yaptırımlarının kaldırılması talimatı (2) - WASHINGTON
23.10.2019 20:54:20