Samsun'da Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Toprağa Verildi

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:57



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:57

Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi.Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Merve Ş'nin (25) cenazesi Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Pazar Camisi'nde kılınan namazın ardından Merve Ş'nin cenazesi Kocaman Mezarlığında toprağa verildi.Cenazeye genç kadının ailesi ve yakınlarının yanı sıra Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da katıldı.Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkındaki 59 FT 387 plakalı otomobilde bulunan Merve Ş. ile eşi Enes Adem Ş. arasında dün tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında Enes Adem Ş, eşini otomobilde bıçaklayıp otoparka bırakarak araçla kaçmıştı.Ağır yaralanan Merve Ş, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olay yerinden kaçan Enes Adem Ş. polis ekiplerince yakalanmıştı.