Samsun'da eşinin üzerine kaynar su döktüğü iddia edilen alkollü koca serbest bırakıldı

Samsun
'da, eşini darbedip üzerine kaynar su döktüğü iddia edilen kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi. Canik
ilçesi Uludağ
Mahallesi'nde eşi D.K'yi (54) darbettikten sonra üzerine ocaktaki kaynar suyu döktüğü öne sürülen Sadettin K'nin (61) Irmak Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
D.K'nin ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.
Dün, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde eşi D.K. ile tartışan Sadettin K'nin, darbetmesi sonucu yere düşen eşinin üzerine ocaktaki kaynar suyu döktüğü iddia edilmişti.