Samsun'da esnafı silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde esnafı silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
30.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:38
Samsun 'un İlkadım ilçesinde esnafı silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde tütün dükkanı işleten H.İ.U. (45), baldızının oğlu H.S'nin silahlı saldırısına uğradı.
Yaralanan H.İ.Ü, sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde tütün dükkanı işleten H.İ.U. (45), baldızının oğlu H.S'nin silahlı saldırısına uğradı.
Yaralanan H.İ.Ü, sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Fevzi Çakmak Mahallesi, İlkadım, Samsun, Güncel