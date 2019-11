Samsun'da et üretim tesisleri denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca çeşitli illerde uygulanan "denetim seferberliği" kapsamında, Samsun 'daki et ve et ürünleri işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kentte faaliyet gösteren işletmelerde hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetleri, temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi.Veteriner ve gıda mühendislerinden oluşan ekiplerin ürün bazlı gıda kontrolü ve denetimi yaptığı işletmelerde, incelemelerin ardından rapor tutulup numune alındı.Bir hafta sürecek denetimler kapsamında, süt ve süt ürünleri ile unlu mamuller üretim tesislerinin de denetimi yapılacak.İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, denetime ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 12 bin 623 gıda işletmesinin denetiminin gerçekleştirileceğini söyledi.Denetimlerin ardından ürünlerden alınan numunelerin laboratuvara gönderildiğini aktaran Ay, "Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması bakanlığımızın sorumluluğundadır. Bakanlığımızın talimatı ile Samsun'da gıda denetimi seferberliği başlattık. 176 gıda denetçisi ile 1 hafta içinde denetimlerimizi sürdüreceğiz." dedi.Tüketicilere tavsiyede bulunan Ay, "Tüketicilerimiz markasız ürünleri kesinlikle almasın. Etiket ve etiket içeriği sürekli bakanlığımız tarafından denetleniyor. Son kullanma tarihi geçmeyen ürünler tercih edilmeli. Özellikle tavuk ve et ürünleri bozulabilecek ürünler. Ayrıca gıda arzında hoşlarına gitmeyen ürünler olduklarında mutlaka Alo 174 Gıda İhbar Hattı'na başvurmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.