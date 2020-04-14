Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Samsun'da evde çıkan kavgada baba ile oğlu pompalı tüfekle yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan kavgada baba ile oğlu pompalı tüfekle yaralandı.

14.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:24
Samsun'da evde çıkan kavgada baba ile oğlu pompalı tüfekle yaralandı
Samsun 'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan kavgada baba ile oğlu pompalı tüfekle yaralandı.
İddiaya göre, Hançerli Mahallesi'de yaşayan Y.K. (40) isimli kadın ile dini nikahla birlikte yaşadığı D.Y. (35) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.K'nin oğlu B.D. (24), D.Y. ile babası M.Y'yi (56) pompalı tüfekle yaraladı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Evden kaçan B.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İlkadım, Samsun, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Bakan Koca ’Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?’ sorusunu yanıtladı Haberler
Bakan Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusunu yanıtladı
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Bakan Selçuk’tan lise öğrencilerine müjde: Eğitim ve sertifika bizden Haberler
Bakan Selçuk'tan lise öğrencilerine müjde: Eğitim ve sertifika bizden
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı Haberler
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Haberler ›› Güncel ››Samsun'da evde çıkan kavgada baba ile oğlu pompalı tüfekle yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:09: - Kahire'de polis ile silahlı grup arasında çatışma: 5 ölü - Haber 23:08: BAKAN AKAR'DAN VİRÜS NEDENİYLE TERHİSLERE ERTELEME AÇIKLAMASI - Haber 23:08: Sahile gidemeyen kadınlar çatıda güneşlendi - Haber 23:06: Afrika Birliği'nden Sudan'daki barış sürecine destek - Haber 23:06: Malatya'da yeni karantina tedbirleri - Haber 22:50: Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı - Haber 18:36: İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi - Haber 18:11: Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor - Haber