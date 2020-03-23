Samsun'da evde çıkan yangın hasara yol açtı
Samsun'un İlkadım ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
23.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:04
Samsun 'un İlkadım ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı 3 katlı evin zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine eve gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA