Samsun'da evde çıkan yangın hasara yol açtı

Samsun 'un Atakum ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenimahalle Mahallesi 3390. Sokak'ta, olay sırasında evde olmayan S.E'nin yaşadığı bir apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin ve apartman sakinlerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Evde hasara yol açan yangına ilişkin görgü tanıklarının ifadesi üzerine çalışma başlatıldı.

Olay sırasında evden koşarak çıktığı öne sürülen ve çevredeki güvenlik kameralarından tespit edilen kadın şüpheli N.B, Atakum Emniyet Müdürlüğü Recep Tokur Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı.

Kundaklama şüphesiyle başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA