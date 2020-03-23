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Samsun'da "evde kal" çağrısı etkili oldu

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı etkili oldu.

23.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:34
Samsun'da

Samsun 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı etkili oldu.

Atakum ve İlkadım ilçesinde vatandaşların, yetkililerin ve uzmanların uyarılarını dikkate alarak dışarı çıkmamayı tercih ettiği görüldü.

Kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu azalırken işlek cadde ve sokaklarında çok az insan hareketliliği yaşandı.

Trafik polisleri, araçlarının üzerine "evde hayat var" sloganı yazarak şehrin işlek caddelerinde seyir halinde, vatandaşları uyardı.

Öte yandan, vatandaşların çoğunun, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına uyduğu da gözlemlendi.

Yasağa uymayan vatandaşların ise polis ekiplerince uyarılarak ikametlerine dönmeleri sağlandı.

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Kaynak: AA

Etiketler : İlkadım, Atakum, Samsun, Güncel

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