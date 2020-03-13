Samsun'da evinde ölü bulunan kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde evinde ölü bulunan kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı.
13.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:32
Samsun'un Bafra ilçesinde evinde ölü bulunan kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı.
Annesi Gönül G'yi (55) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Burhan G. (32), Bafra Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığının ortak çalışması sonucu İsmet Paşa Mahallesi'ndeki lokantada yakalandı.
Jandarma karakoluna götürülen zanlının annesini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burhan G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, adliye çevresinde güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
Dededağı Mahallesi'nde dün eşiyle yaşayan 5 çocuk annesi Gönül G'yi komşuları evinde ölü bulmuş, defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen kadının katil zanlısı oğlu Burhan B'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
Annesi Gönül G'yi (55) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Burhan G. (32), Bafra Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığının ortak çalışması sonucu İsmet Paşa Mahallesi'ndeki lokantada yakalandı.
Jandarma karakoluna götürülen zanlının annesini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burhan G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, adliye çevresinde güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
Dededağı Mahallesi'nde dün eşiyle yaşayan 5 çocuk annesi Gönül G'yi komşuları evinde ölü bulmuş, defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen kadının katil zanlısı oğlu Burhan B'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Güncel
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