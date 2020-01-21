Samsun'da evinde yanarak ölen Şaver Cindi'nin katil zanlısı tutuklandı (2)

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Samsun 'un Kavak ilçesinde, 2017'de evinde çıkan yangında yaşamını yitiren Şaver Cindi'nin (79) cinayet zanlısı olarak gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Fikret Cindi (52), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlandı. 'Yağmacılık', 'belgede sahtecilik', 'dolandırıcılık', 'yangın çıkarma', 'hırsızlık' suçlarından da hakkında dava bulunan Fikret Cindi, çıkarıldığı mahkemece 'adam öldürmek'ten tutuklanıp, Bursa E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,