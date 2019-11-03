Haberler » 3. Sayfa » Samsun'da evine balkondan iple sarkarak girmek isteyen yaşlı adam düşerek ağır yaralandı

Samsun'da evine balkondan iple sarkarak girmek isteyen yaşlı adam düşerek ağır yaralandı

Samsun'da evine balkondan iple sarkarak girmek isteyen yaşlı adam düşerek ağır yaralandıSAMSUN - Samsun'da kapı anahtarını evde unutan yaşlı adam 3. kattan ikinci katın balkonuna iple sarkarak inmek isterken düşerek ağır yaralandı.

03.11.2019 19:24
Samsun'da evine balkondan iple sarkarak girmek isteyen yaşlı adam düşerek ağır yaralandı
SAMSUN - Samsun'da kapı anahtarını evde unutan yaşlı adam 3. kattan ikinci katın balkonuna iple sarkarak inmek isterken düşerek ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurt dışından emekli olup kesin dönüş yapan 76 yaşındaki Mehmet Seven, eşi ile birlikte pazara gitti. Pazardan dönünce evinin anahtarını içeride unuttuğunu fark eden 4 çocuk babası Mehmet Seven, 3. katın balkonunun demire bağladığı iple 2. kattaki evinin balkonuna girmeye çalışırken tuttuğu ip elinden sıyrılarak beton demine düştü. Ağır yaralanan Mehmet Seven, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da evine balkondan iple sarkarak girmek isteyen yaşlı adam düşerek ağır yaralandı

3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:23 Kaza yapan araçtan yaralı çıktı, aklında cep telefonu vardı
23:40 Kocaeli'de kaza yapan otomobil 60 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
23:38 Beşiktaş'ta gece kulübü sahibinin şüpheli ölümü
15:13 Evlat katili adam, cezaevi yönetiminden oğlunun cenazesine katılmayı talep etti
10:32 19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti
23:32 Babasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk, hayatını kaybetti
4.11.2019 00:42:37