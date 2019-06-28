28.06.2019 16:07
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SAMSUN'DA FABRİKADA DUMANDAN ETKİLENEN 18 İŞÇİ HASTANELİK OLDU

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir plastik fabrikasında enjeksiyon makinesinden çıkan yoğun dumandan etkilenen 18 işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun 'un Tekkeköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi 'nde ( OSB ) bir plastik fabrikasında enjeksiyon makinesinden çıkan yoğun dumandan etkilenen 18 işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tekkeköy ilçesinde saat 11.00 sıralarında OSB 'de, plastik fabrikasında enjeksiyon makinesinden çevreye yoğun duman yayıldı. Bu sırada fabrikada çalışan işçiler, kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Dumandan etkilenen 18 işçi ambulanslarla, kentteki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Makineden çıkan yoğun duman, işçiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.SAMSUN'DA FABRİKADA DUMANDAN ETKİLENEN 18 İŞÇİ HASTANELİK OLDU
Kaynak: DHA
Tekkeköy , OSB , Samsun , Güncel

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