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Samsun'da feci kaza : 1 ölü

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

18.11.2019 20:49 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:53Samsun'da feci kaza : 1 ölü
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çarşamba istikametinden Samsun istikametine seyir halinde ilerleyen A.Ç (30) yönetimindeki 55 ASC 31 plakalı otomobil, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 85 yaşındaki Şevki U.'ya çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle 85 yaşındaki Şevki U. olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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