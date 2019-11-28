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Samsun'da FETÖ'den 3 rütbeli askere adli kontrol

Samsun merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 rütbeli asker mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28.11.2019 18:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:10Samsun'da FETÖ'den 3 rütbeli askere adli kontrol
merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 rütbeli asker mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü telefonlardan örgütün mahrem sorumluları ile ardışık görüşmeleri tespit edilen askerlere yönelik 3 gün önce Samsun merkezli 13 ilde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 16'sı muvazzaf rütbeli asker, 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 18 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. 17 kişi gözaltına alındı. 3 kişi önceki gün, 4 kişi ise dün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TEM Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 3 rütbeli asker da bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 kişinin ise polisteki sorgusu devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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