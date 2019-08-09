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Samsun'da FETÖ'den aranan 2 kişi saklandıkları örgüt evlerinde yakalandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 1'i kadın 2 kişi saklandıkları örgüt evlerinde yakalandı.

09.08.2019 11:28 Samsun'da FETÖ'den aranan 2 kişi saklandıkları örgüt evlerinde yakalandı
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 1'i kadın 2 kişi saklandıkları örgüt evlerinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgüt mensuplarına yönelik yapılan çalışmalarda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesindeki örgüt evinde saklanan İ.A. ile İlkadım ilçesinde örgüt evinde saklanan F.G. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. İ.A. ile F.G.'nin örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları ileri sürüldü.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan İ.A. ve F.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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