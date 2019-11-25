Haberler » Güncel » Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 18 gözaltı kararı - Haber

Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 18 gözaltı kararı

Samsun merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 18 şüpheliden 15'i yakalandı.

25.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:14Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 18 gözaltı kararı
merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 18 şüpheliden 15'i yakalandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen aralarında muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 18 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 16'sı muvazzaf, 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi 18 şüphelinin yakalanması için Samsun, İstanbul, Aydın, Antalya, Ankara, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri, Şanlıurfa, Kocaeli, Mardin ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüphelilerden 15'i gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:03 37 İLDE 210 DOLANDIRICILIK OLAYININ 64 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
18:02 Antalya Valiliği'nden fırtına ve yağış uyarısı
18:02 Kenya'daki sel ve toprak kayması
17:58 Muş'ta 2 bin 128 mezarın nakil işlemi başlatıldı
17:58 Yeşilyurt Mahallesi'nde asfalt çalışması
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:16 Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
16:59 CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler
16:25 Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 18:05:14