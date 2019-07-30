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Samsun'da FETÖ'nün hücre evine operasyon

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün asker yapılanmasındaki "mahrem imamı" olduğu öne sürülen şüpheli, hücre evinde gözaltına alındı.

30.07.2019 17:14 Samsun'da FETÖ'nün hücre evine operasyon
Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün asker yapılanmasındaki "mahrem imamı" olduğu öne sürülen şüpheli, hücre evinde gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adrese operasyon düzenlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı verilen ve örgütün asker yapılanmasındaki "mahrem imamı" olduğu iddia edilen C.C. gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi hakim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklandı.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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