Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu

Samsun
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen araştırma görevlisi gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri operasyon düzenledi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mühendislik Fakültesinde görevli araştırma görevlisi Ayşe E. iş yerinde gözaltına alındı.
ByLock kullandığı öne sürülen Ayşe E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun