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Samsun'da fırında şeffaf brandalı korona önlemi

Samsun'da bir fırın korona virüsü salgını nedeniyle iş yerinde şeffaf brandayla önlem aldı.

04.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:02
Samsun'da fırında şeffaf brandalı korona önlemi
Samsun 'da bir fırın korona virüsü salgını nedeniyle iş yerinde şeffaf brandayla önlem aldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir fırında kasiyerlerin olduğu alan tezgah bölümünden itibaren şeffaf branda ile kapatılarak, korona virüsüne karşı tedbir alındı. Para ve ürün alışverişi yapılabilmesi için şeffaf brandaya küçük bir pencere açıldı. Müşteriler yapılan uygulamadan memnun kaldı.

Fırındaki satış görevlileri de çalışırken maske ve eldiven takarak teması sıfıra indirdi. Hijyen kurallarını en iyi şekilde uygulamayı amaçlayan iş yerinde günlük tüketim harici uzun süreli ürünlerde de ambalajlanarak önlem alınıyor. Aynı zamanda askıda ekmek uygulaması ile ihtiyaç sahiplerinin ekmek ihtiyacı karşılanıyor.

Fırının sahibi Şevket Piyade, "Korona virüsünde dolayı insanlarımız ve müşterilerimiz oldukça tedirgin. Haliyle bizde tedirginiz. Hem müşterilerimiz için hem de çalışanlarımızı korumak adına mümkün oldukça ürünlerimizi şeffaf perde arkasında bulundurmaya özen gösteriyoruz. Hem biz onlardan korunmak hem onlar bizden korunsun diye hem de ürünlerimiz daha sağlıklı hizmete sunulsun diye bu önlemi aldık. Çalışanlarımızı işe geldiklerinde sağlıklı olup olmadıklarını kontrol ediyoruz. Dezenfektan kullandıktan sonra çalışmaya başlıyorlar. Maske ve eldiven kullanıyorlar. Şeffaf branda hem ürünleri göstermek için hem de doktorların kullanmış oldukları maskeden esinlenerek aklımıza geldi. Daha sağlıklı olduğunu düşündük küçük pir pencere açarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Bazı kalıcı ürünler var uzun ömürlü olan onları da streçe sararak önlem alıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız içinde askıda ekmeğimiz var. Sürekli yardımseverler askıda ekmek bırakıyorlar. Bizde onları dağıtmakla yükümlüyüz. Her gün ihtiyaç sahibi olan herkes gelip askıda ekmek alabilir" dedi.

Satış görevlilerinden Mustafa Duman ise, "Şeffaf branda arkasında ürünlerimizi muhafaza ediyoruz. Hem biz hem ürünlerimiz hem de müşterilerimiz korunmuş oluyorlar. Hijyen açısından çalışırken eldiven ve maske kullanıyoruz. Ekmeklerimizi ambalajlı satmaya başladık. Müşterilerimizde memnun kalıyorlar" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: İlkadım, Samsun, Güncel
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