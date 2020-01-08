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Samsun'da fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı

Samsun'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

08.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:35Samsun'da fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı
'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
ve Canik ilçelerinde fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı, Atakum ilçesindeki sahilde dalgalar 4 metreye ulaştı.
Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine, 'deki fırtına dolayısıyla balıkçıların denize açılamadığını, yarın da açılamayacağını söyledi.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece dolayında azalacağı bölgede, rüzgarın kuzey ile kuzeybatıdan hafif ve orta kuvvette, kıyı kesimlerde ise yer yer kuvvetli (40-50 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.
Yağışların Kastamonu ve Sinop'un kuzey kesimleri ile Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşlar, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Karadeniz, İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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