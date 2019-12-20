Haberler » 3. Sayfa » Samsun'da fuhuş için yer teminine 3 gözaltı - Haberler

Samsun'da fuhuş için yer teminine 3 gözaltı

Samsun'da fuhuş için yer temininde bulunup fuhuşa aracı oldukları iddia edilen 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

20.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:45 Samsun'da fuhuş için yer teminine 3 gözaltı
'da fuhuş için yer temininde bulunup fuhuşa aracı oldukları iddia edilen 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesinde fuhuş için yer temin edip fuhuşa aracı oldukları iddia edilen 1'i kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1'i kadın 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:36   Irak'ın kuzeyinde ele geçirilen PKK'ya ait EYP, mayın ve silahlar imha edildi - Haberler
17:34   Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, "Aspendos Arena'nın" kaldırılmamasını istiyor - Haberler
17:24   4. kattan düşüp ölen minik Helin'e acı veda - Haberler
17:23   Boeing'in Starliner mekiği uzay istasyonuna ilk uçuşuna başladı - Haberler
17:22   Tekirdağ'da emekli öğretmen husumetlisini bıçaklayarak öldürdü - Haberler
17:13   Prens Philip hastaneye kaldırıldı - Haberler
16:12   Avustralya'da bitkin düşmüş atı tekmeleyen faytoncu tepki çekti - Haberler
15:36   Adalar'da faytonlar 3 ay durdurulunca faytoncular tehdit etti: Buraya hiçbir canlı varlık giremez - Haberler
15:29   Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem 4 ülkeyi birden salladı - Haberler
15:24   Jandarma'dan iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlara suç üstü - Haberler
20.12.2019 17:40:27